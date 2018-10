Wennigsen

Die Leiche einer Frau ist am Sonntag im Wald bei Wennigsen gefunden worden. Ob es sich bei der Toten um die seit fünf Wochen vermisste 79-jährige Seniorin aus Wennigsen handelt, konnte die Polizei noch nicht bestätigen.

Die alte Dame ist desorientiert und wurde im Seniorendomizil an der Hagemannstraße, wo sie lebt, zuletzt am 19. September gesehen. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Sämtliche Suchaktionen verliefen ergebnislos. Die Polizei suchte auch mit Suchzetteln in Geschäften nach der Vermissten.

Von Jennifer Krebs