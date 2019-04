Wennigsen

Vier Meter hoch lodern die Flammen, als die Einsatzkräfte der Wennigser Feuerwehr am Freitagabend am Freitagabend gegen 22 Uhr auf dem Gelände der KGS Wennigsen ankommen. „Ich habe die Flammen gesehen und dachte, die Schule brennt“, sagt der ehemalige Hausmeister und Anwohner Dieter Schöfer. Er war einer von mehreren Anliegern, die den Brand bei der Feuerwehr meldeten.

Erst später stellte er fest, dass sich die Flammen in den Schulfenster spiegelten und so der Eindruck entstand, die KGS sei direkt betroffen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Auch die Feuerwehr hält es für wahrscheinlich, dass Unbekannte die Container auf dem Gelände der Sophie-Scholl-Gesamtschule angezündet haben, immerhin sei in den Containern nichts gewesen, was sich von selbst hätte entzünden können. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 4000 Euro.

Zur Galerie Übrig sind nur noch geschmolzene Plastikklumpen und verbrannte Hefte. In der Nacht auf Sonntag wurden bei einem Brand an der KGS Wennigsen fünf Abfallcontainer vollständig zerstört.

Insgesamt fünf Müllcontainer sowie die Tür eines angrenzenden Nebengebäudes der Schule brannten am Freitag. Rund zwei Stunden waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Wennigsen vor Ort, um das Feuer zu löschen. Besonders gefährlich: Die Container befanden sich unmittelbar neben einem Versorgungsgebäude, in dem sich unter anderem die Elektro- und Gasversorgung befinden – und zwar nicht nur für die Schule sondern für teile der Gemeinde Wennigsen. Da die Feuerwehr daher auch alle Räume des Gebäudes und das Dach mehrfach kontrolliert hat, habe sich der Einsatz in die Länge gezogen, teilte die Feuerwehr mit. Denn die Einsatzkräfte wollten sicher gehen, dass die Hitze nicht auch noch Schäden an den Leitungen anrichtet und so die Gas- und Stromversorgung beeinträchtigt wird.

Polizei sucht Zeugen

Wie schwer es hier in der Nacht gebrannt hat, ist noch am Sonntagmorgen an den verbrannten Containern zu sehen. Von den meisten ist nicht mehr als ein kleiner Haufen geschmolzenes Plastik mit Metaltrollen übrig. Daneben liegen verkohlte Schulhefte, auch die Metalltür zu dem Versorgungsgebäude ist schwarz vom Ruß und hat sich durch die enorme Hitze verbeult.

In der Nähe der Brandstelle hielten sich zur Vorfallzeit etwa 40 Heranwachsende auf, teilte die Polizei mit. Ihre Personalien wurden von den Beamten aufgenommen und sie wurden zu dem Brand befragt. Ob sie etwas mit der Brandstiftung zu tun haben, ist noch unklar. Bislang fehlen der Polizei sachdienliche Hinweise, weshalb weitere Befragungen erforderlich sind.

Die Polizei Ronnenberg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen sich unter Telefon (05109) 5170 zu melden.

Von Lisa Malecha und Mario Moers