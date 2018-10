Wennigsen

Trauriges Ende einer mehrwöchigen Suchaktion: Bei der Toten, die am Sonntag in einem Waldgebiet oberhalb von Argestorf gefunden wurde, handelt es sich um die seit fast fünf Wochen vermisste Seniorin Edith F. aus Wennigsen. Nun herrscht traurige Gewissheit, bestätigte am Montag eine Polizeisprecherin.

Eine Gruppe von Spaziergängern hatte die Frau am Sonntagmittag leblos in dem Waldgebiet oberhalb von Argestorf an der Verlängerung der Lübecker Straße entdeckt. Sie lag an einem Bachlauf, der das Waldstück durchzieht. Die alarmierten Rettungskräfte hätten nur noch ihren Tod feststellen können, teilt die Polizei mit. Offenbar hat die Leiche schon ziemlich lange dort gelegen.

Die alte Dame war desorientiert gewesen und im Seniorendomizil an der Hagemannstraße in Wennigsen, wo sie lebte, zuletzt am 19. September gesehen worden. Die Polizei hatte nach ihrem Verschwinden eine umfangreiche Suche in Gang gesetzt. Auch die Bevölkerung war um Mithilfe gebeten worden. Zahlreiche Menschen aus dem Raum Wennigsen nahmen Anteil. In Geschäften und Tankstellen hatte die Polizei Suchzettel aufgehängt. Auch der Polizeihubschrauber war mehrfach bei der Suche im Einsatz gewesen und die Feuerwehr half mit.

Es gebe keine Hinweise, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten, so die Polizei. Die Leiche wurde am Sonntag in die Rechtsmedizin gebracht und äußerlich untersucht. Dabei stellten Ermittler und Mediziner offenbar eine eindeutige natürliche Todesursache fest. Obduziert worden sei nicht, bestätigte eine Polizeisprecherin. Zu den genauen Umständen des Todes wollte sie aus Rücksicht auf die Angehörigen und das Umfeld der Toten aber keine Angaben machen.

Von Jennifer Krebs