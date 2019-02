Wennigsen

Für die Europawahl am 26. Mai 2019 und die zeitgleich stattfindende Wahl zum Wennigser Jugendparlament sucht die Gemeinde Wennigsen noch Wahlhelfer. Insgesamt werden 74 Wennigser benötigt, die die 12 Wahllokale besetzen und die Stimmenauszählung durchführen.

Die Wahlhelfer erhalten als Anerkennung ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro. Die Wahlvorsteher bekommen 45 Euro. Vorkenntnisse sind nicht nötig: Vor der Wahl werden die ehrenamtlichen Helfer geschult.

Am Wahlsonntag unterstützt das Wahlteam die Helfer jederzeit telefonisch bei Rückfragen und leistet Hilfestellung. Wahlberechtigte Bürger ab dem 18. Lebensjahr können sich beim Team Ordnung telefonisch unter (05103) 7007-59 oder -15 oder per E-Mail unter wahl@wennigsen.de melden.

Kandidaten für JuPa gesucht

Wer sich im Jugendparlament engagieren will, der kann sich noch bis Freitag, 29. März, bewerben. Nur Wennig­ser Jungen und Mädchen von 14 bis 18 Jahren dürfen in dem Gremium mitarbeiten. Voraussetzung ist außerdem, dass sie bereits mindestens einen Monat vor der Wahl mit Hauptwohnsitz in Wennigsen gemeldet sind. Wer für das Jupa kandidieren will, füllt den Kandidaturbogen aus und gibt ihn in den Räumen der Jugendpflege in Wennigsen und Bredenbeck, im Sekretariat der Sophie-Scholl-Gesamtschule oder im Rathaus ab. Die Jugendvertreter werden für zwei Jahre gewählt, also bis Sommer 2021. Aufruf, Kandidaturbogen und weitere Informationen gibt es auch online.

Von Lisa Malecha