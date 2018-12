Wennigsen

Bei einem Kellerbrand sind am Dienstag, 25. Dezember, zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 20 Uhr hatten die Anwohner eines Hauses an der Hauptstraße bemerkt, dass sich im Keller ein auf dem Herd stehender Topf mit heißem Wachs entzündet hatte. Die Anwohner versuchten den Brand zu löschen. Dabei entstand eine Stichflamme, ein 36-Jähriger wurde verletzt. Durch starke Rauchentwicklung wurde auch ein 68-jähriger leicht verletzt. Die Bewohner verließen daraufhin das Haus und verständigten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Beide Verletzte wurden in Krankenhäusern ambulant behandelt. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Von lis