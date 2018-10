Wennigser Mark

Mit 18 Jahren hat Waseem Khello in Aleppo begonnen, klassische Gitarre zu studieren. Nach Ausbruch des Krieges verließ er sein Heimatland. Seit drei Jahren lebt er nun bei Musiker Martin Volker in Northen – und macht wieder Musik. Am Sonntag, 21. Oktober, tritt er bei Kultur in der Kapelle im Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark auf.

Zwei Wochen hatte damals die abenteuerliche Flucht von ihm und seinen Verwandten aus Aleppo gedauert. Sein Cousin, ein Zahnarzt, hatte seine Praxis und alle Instrumente für 4000 Euro verkauft. Die Familie brauchte das Geld, um die Flucht bezahlen zu können. Von Nordsyrien aus ging es damals über die Türkei nach Griechenland weiter über die Balkanroute nach Ungarn, Österreich bis nach Deutschland. Die Familie war erleichtert, als sie endlich im Aufnahmelager Friedland im südlichsten Zipfel Niedersachsens angekommen waren.

Seitdem Khello im Calenberger Land lebt, lernt er fleißig Deutsch an der Volkshochschule in Wennigsen und arbeitet intensiv an neuen Stücken für sein Repertoire. Für Martin Volker war es selbstverständlich, die syrischen Flüchtlinge bei sich aufzunehmen. Die Männer verständigten sich anfangs zum Teil mit Händen und Füßen, dann mit Wörterbüchern und mit Übersetzungs-Apps. Im Keller des Hauses hat der Musiker dem Syrer einen eigenen Raum eingerichtet, in dem er üben kann.

In Konzerten ist Khello inzwischen mehrmals in der Region Hannover und auch im Raum Göttingen aufgetreten. Das Konzert in der Wennigser Mark bestreitet er nicht allein, sondern er teilt sich den Auftritt mit seinem Freund und Musiker Arno A. Marx aus Barsinghausen. So werden zwei völlig unterschiedliche Konzerthälften zu hören sein – allein durch die Art der Darbietung der Gitarrenmusik, die unterschiedlicher kaum sein kann.

Info: Das Konzert von Waseem Khello und Arno A. Marx beginnt um 17 Uhr im Corvinus-Zentrum in der Wennigser Mark. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Jennifer Krebs