Märker feiern Sommerfest am Corvinus-Zentrum

Wennigsen Wennigsen - Märker feiern Sommerfest am Corvinus-Zentrum Für Sonnabend, 18. August, laden die Märker zum Sommerfest am Corvinus-Zentrum ein. Es wartet ein vielseitiges Programm, bei dem vor allem Kinder ihren Spaß haben sollen.

Beim Sommerfest am Corvinus-Zentrum im letzten Jahr konnten sich die Kinder am Stand der Verkehrswacht mit Bewegungsgeräten so richtig austoben. Quelle: Ingo Rodriguez