Hannover

Schon der kommende Sonntag wird mit einer Höchsttemperatur in und um Hannover von 27 Grad im Vergleich zu den vergangenen Tagen angenehm frisch. Und die darauffolgende Nacht ist eine gute Gelegenheit, die aufgeheizten Häuser und Wohnungen mal ordentlich durchzulüften – dann soll die Temperatur auf 13 Grad sinken.

Zwar wird es am Montag schon wieder heiß mit Werten über 30 Grad. Aber nach den bisherigen Berechnungen soll es am Donnerstag oder am Freitag einen regelrechten Temperatursturz geben. Dann überquert eine Kaltfront Deutschland, in ihrem Schlepptau befindet sich spürbar kühlere Luft, die die schwül-heiße Luft wegdrängt. Dann sinkt die Tageshöchsttemperatur in der Region Hannover auf verhältnismäßig angenehme Temperaturen von 23 bis 25 Grad. Und in den Nächten wird es auch kontinuierlich deutlich kühler als jetzt.

Kommt danach wieder die Hitze zurück?

Allerdings ist unklar, ob die Abkühlung länger anhält. Einige Wettermodelle erwarten nach drei bis vier Tagen wieder einen markanten Anstieg der Temperaturen, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Auf jeden Fall sollte man die Abkühlung erst einmal genießen.

Von Mathias Klein