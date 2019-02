Wunstorf

Eine bunte Mischung an Veranstaltungen stehen für das Wochenende von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. Februar, an. Die Fußballer des TSV Luthe treffen sich am Freitag ab 19.30 Uhr im Vereinsheim, Kleine Heide, zur Jahresversammlung. Auf der Tagesordnung steht ein Bericht über die Planungen des Kunstrasenplatzes. Zudem können die Teilnehmer Ideen und Vorschläge für die 100-Jahr-Feier des Vereins einbringen.

Eine Szene aus dem Schattenspiel "Licht und Schatten - Bokeloh und seine Geschichte", das das Figurentheater "Sonnenputzer zum Auftakt des Dorfjubiläum spielt. Quelle: Figurentheater Sonnenputzer

Die Feierlichkeiten zum 777-jähriges Bestehen Bokelohs starten am Sonnabend um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Konrad von Parzham, Mesmeroder Straße 9, in Mesmerode. Gemeindereferent Wilfried Gburek hat als Jubiläumsgeschenk ein Schattentheaterstück, „777 Jahre Bokeloh – ein Ort feiert seine lebendige Geschichte“ vorbereitet.

Bastian Sick ist im Wunstorfer Stadttheater zu Gast. Quelle: bastiansick.de/Till Gläser

Sprachexperte Bastian Sick liest erstmals im Stadttheater, Südstraße 8. „Schlagen Sie dem Teufel ein Schnäppchen“ heißt das Programm, mit dem er am Sonnabend ab 20 Uhr in Wunstorf gastiert. Karten zu Preisen von 25,45 und 29,85 Euro gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle von HAZ und NP, Mittelstraße 5.

Silke Toepfer bietet ihre Hutkreationen auf der Kleiderart an. Quelle: privat

Ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft möchte die Kleiderart mit ihrer nachhaltigen Mode setzen. Die Schau, die vor 14 Jahren ins Leben gerufen wurde, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Mode ist die einzige Kunstform, die man tragen kann“. Sie ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Rita Nandy