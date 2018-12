Wunstorf

Auch rund um die Weihnachtstage gibt es frische Brötchen in Wunstorf – und zwar bei diesen Bäckern. Die Bokeloher Dorfbäckerei hat sogar am 25. Dezember geöffnet.

Bäckerei Langrehr

Hauptstraße 32 ( Luthe): Am 24. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Schäfer’s

Lange Straße 42 (Backshop Krause): Am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Marktstraße 9 (Backshop Roehl): Am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Januar geschlossen.

Hagenburger Straße 20 (im Marktkauf): Am 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Hindenburgstraße 32 (im Edeka): Am 24. Dezember von 6 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bäckerei Kowakowski

Brauerweg 14: Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bäckerei Bertermann

Industriestraße 3 (im Rewe): Am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Cord-Bothe-Platz 1 (im Penny): Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bäckerei Pesalla

Südstraße 2 ( Bäckerei und Café): Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

An der Friedenseiche 4 ( Steinhude): Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bleichenstraße 2 ( Steinhude): Am 24. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bokeloher Dorfbäckerei

Steinhuder Straße 2: Am 24. Dezember von 6 bis 12 geöffnet, am 25. Dezember von 8 bis 11 Uhr geöffnet, am 26. Dezember geschlossen.

Steinhuder Brotkorb

Leinenweberstraße 17: Am 24. Dezember von 6 bis 12 geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Bäckerei Hanisch

Die Bäckerei Hanisch bittet ihre Kunden, die Öffnungszeiten für die Weihnachtsfeiertage den Aushängen in den Filialen zu entnehmen.

Bäcker Vatter

Kolenfelder Straße 53: Am 24. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Leinenweberstraße 14 (im Combi-Markt): Am 24. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Manche Bäckereien konnten uns die Öffnungszeiten nicht mitteilen.

Von Linda Tonn