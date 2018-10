Wunstorf

Einbrecher sind am Freitag zwischen 19 und 23 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Am Nordanger eingedrungen, während die Bewohner auf einem Konzert in Hannover waren. Die Unbekannten haben die Terrassentür aufgehebelt, alle Räume durchsucht und sind dann mit Schmuck entkommen. Die Ermittlungen dauern noch an, die genaue Höhe des Schadens steht damit noch nicht fest.

Mario Pfitzner von der Wunstorfer Polizei mahnte zum Schutz vor weiteren Einbrüchen: „Die frühe Dunkelheit wird von Tätern genutzt, um in Häuser einzudringen. Gerade jetzt heißt es die Aufmerksamkeit zu erhöhen und verdächtige Personen und Gegebenheiten zu melden.“

Gestohlen worden ist ebenfalls am Freitag bereits zwischen 6.15 und 13.30 Uhr ein Ford Focus, der am ZOB in der Kernstadt abgestellt worden war. Der Wagen hatte noch einen Wert von rund 11.000 Euro. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt das Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll