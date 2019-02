Wunstorf

Bei einem Uhren- und Juweliergeschäft an der Südstraße haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag gegen 2 Uhr versucht, die Schaufensterscheibe mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Allerdings erwies die Scheibe sich als robust genug, so dass die Angreifer nichts aus der Auslage stehlen konnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05031) 9530115 entgegen.

Von Sven Sokoll