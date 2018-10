Wunstorf

Die Polizei sucht eine Exhibitionisten, der am Dienstag gegen 19.40 Uhr in der Kernstadt auf zwei Jugendliche zugegangen ist. An der Bushaltestelle Rathaus, Am Stadtgraben stadtauswärts, hatte der Täter zunächst unter der Überdachung auf einer Bank gesessen. Dann ging er zu den beiden 15-Jährigen, zog seine Jogginghose herunter und spielte an seinem Penis. Zu den Mädchen sagte er, wenn sie dabei zugucken wollten, müssten sie 50 Euro zahlen.

Die beiden liefen weg und alarmierten die Polizei erst von Bekannten aus. Eine Fahndung der Beamten blieb ohne Erfolg. Deshalb hoffen die Ermittler jetzt auf Hinweise zu dem Exhibitionisten, der 22 bis 24 Jahre alt sein und südländisch aussehen soll. Er hatte einen Dreitagebart, und zu seiner hellgrauen Jogginghose trug er eine dunkelgraue Jacke, auf der im Brustbereich ein gelbes Emblem aufgebracht war. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll