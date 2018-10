Wunstorf Wunstorf - Feuerwehr rückt wegen Gasverpuffung aus Ein lauter Knall jagte einem Mieter an der Saarstraße am Sonntagnachmittag einen mächtigen Schrecken ein. Ein Trupp der Feuerwehr kontrollierte unter Atemschutz das Gebäude.

Die Feuerwehr Wunstorf rückte nach einer Gasverpuffung am Sonntagnachmittag in der Saarstraße an. Quelle: Rita Nandy