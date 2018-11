Wunstorf

Am Bahnhof ist am Dienstag ein Ford Mondeo gestohlen worden. Der weiße Firmenwagen, dessen Kennzeichen mit HOM für Homburg im Saarland beginnt, war gegen 7.30 Uhr auf der Parkplatz an der Adolph-Brosang-Straße abgestellt worden und war um 23 Uhr dann verschwunden. Das Auto hat lediglich auf der Rückseite einen kleinen Firmenaufkleber. Erst am 25. Oktober war am Bahnhof ein Audi A6 gestohlen worden, allerdings an der Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll