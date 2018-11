Klinikum will Missbrauch aufklären

Wunstorf Psychiatrie Wunstorf - Klinikum will Missbrauch aufklären Hunderte Kinder wurden mutmaßlich in der Wunstorfer Jugendpsychiatrie mit veralteten Behandlungsmethoden gequält. Die Region will die Fälle aufklären. Ein Symposium zu den Versuchen zeigt, dass die Untersuchungen noch Zeit brauchen.

Symposium zum Thema "Medikamentenversuche in der Psychiatrie Wunstorf in den Sechziger- und Siebzigerjahren" an der KRH-Psychiatrie Wunstorf mit (v.l.) Prof. Marcel Sieberer, Christine Hartig,Sylvia Wagner und Klaus Schepker. Quelle: Tim Schaarschmidt