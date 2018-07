Wunstorf Wunstorf - Kulturring macht Sommerpause Der Kulturring macht Sommerpause und schließt sein Büro in der Abtei von Montag. 30. Juli, bis einschließlich Freitag, 31. August.

Plakat des TfN zum Musical „Die Brücken am Fluss“, in Wunstorf zu erleben am 25. September. Quelle: TfN