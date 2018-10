Wunstorf Baustelle Klein Heidorner Straße - Kreuzung wird voll gesperrt Für die Bauarbeiten an der Klein Heidorner Straße beginnt die letzte Phase. Die Kreuzung zur Senator-Meier-Straße wird dafür voraussichtlich ab Donnerstag, 4. Oktober, voll gesperrt.

Der letzte Bauabschnitt an der Klein Heidorner Straße wird in Angriff genommen: Noch voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch können Autofahrer beidseitig in die Senator-Meier-Straße abbiegen, dann wird dort voll gesperrt. Quelle: Christiane Wortmann