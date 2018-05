Luthe

Beim Einbruch in einen Baucontainer am Luther Forst waren Profis am Werk. Sie entwendeten während der Pfingsttage hochwertiges Werkzeug im Wert von 5000 Euro. Die Polizei Wunstorf spricht unter anderem von teuren Trenn- und Vibrationsschleifern sowie Tauchpumpen.

Beim Luther Eisenwarenhandel am Stadtfelde kletterten Diebe Montagnacht über den Zaun. Mithilfe einer auf dem Gelände stehenden Leiter gelangten sie in den ersten Stock. Dort schlugen sie eine Scheibe ein. Im Gebäude brachen sie mehrere Türen auf und entwendeten eine unbekannte Summe an Bargeld. Wer etwas beobachtet hat, erreicht die Polizei unter Telefon (05031) 9530 115.

Von Rita Nandy