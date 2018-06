Zwei unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zu Sonntag gegen 3.50 Uhr in ein Einfamilienhaus am Plantagenweg eingedrungen. Sie öffneten ein Fenster auf der Rückseite und gelangten so in die Räume. Was sie alles mitnahmen, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht mitteilen. Zeugen beobachteten die Täter aber beim Verlassen des Hauses, so dass die Beamten noch fahnden konnte. Das blieb aber ohne Erfolg.

Einer 16-jährigen Wunstorferin ist am Freitagabend gegen 22.10 Uhr beim Schützenfest ihr Smartphone gestohlen worden. Es hat einen Wert von rund 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll