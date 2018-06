Eine 74-jährige Fußgängerin ist am Freitag gegen 14.20 Uhr bei einem Unfall am Alten Markt leicht verletzt worden. Eine 68-jähriger Autofahrer hatte sie an der Einmündung in die Mittelstraße übersehen, während sie ihr Fahrrad in Richtung Barnestraße schob. Weiterer Schaden ist bei dem Zusammenstoß nicht entstanden.

Außerdem sind Ermittlungsverfahren nach drei Trunkenheitsfahrten eingeleitet worden, die sich alle im Bereich der Barnestraße ereignet hatten. Zunächst hatten Polizisten in der Nacht zu Sonnabend um 0.30 Uhr eine Radfahrerin angehalten, die das Licht nicht eingeschaltet hatte. Im Atem stellten sie dann eine Alkoholkonzentration von 1,92 Promille fest.

Auf einem Supermarktparkplatz hat ein Fahrer am Sonnabend um 19.50 Uhr seinen Wagen geparkt, beim Aussteigen wirkte er alkoholisiert. Eine Kontrolle der Polizei ergab einen Wert von 2,08 Promille. Der Autofahrer musste seinen Führerschein abgeben. Und um 22.10 Uhr fiel dann wieder ein Radfahrer mit 1,68 Promille auf.

Von Sven Sokoll