Wunstorf

Ärgerlich: Nach dem langen Pfingstwochenende fehlten an zwei Fahrzeugen die Kennzeichen. Die Halter erstatteten am Dienstag Anzeige bei der Polizei. Ein Mazda, der An der Sorsumer Straße parkte, trug das Nummernschild „H-RW 1405“. An einem Opel Astra wurde an der Südseite des Bahnhofs das Kennzeichen F-DS 5538 gestohlen. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15.

Von Rita Nandy