Wunstorf

Unaufmerksamkeit von Autofahrern war nach Angaben der Polizei die Ursache für zwei Unfälle. Am Freitagmittag fuhr ein 26-jähriger Wunstorfer auf einen haltenden Golf auf. Dessen Braunschweiger Fahrer und zwei Insassen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Eine 19-Jährige konnte dann am Sonnabendmorgen an der Südstraße nicht mehr rechtzeitig stoppen und beschädigte einen vor ihr fahrenden Regio-Bus. Die Steinhuderin verletzte sich bei dem Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 16 000 Euro.

Von Rita Nandy