Wunstorf

Zwei Autofahrer waren am Wochenende ohne Fahrerlaubnis unterwegs. In Luthe erwischte die Polizei am Freitagabend an der Sommerstraße eine 30-Jährige ohne Führerschein. Sie erhielt offensichtlich von ihrem 38-jährigen Ehemann Fahrunterricht. Einem 30-Jährigen, der am Sonnabendabend an der Bäckerstraße gestoppt wurde, hatte die Polizei bereits die Fahrerlaubnis entzogen.

Von Rita Nandy