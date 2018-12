Wunstorf

Mit einem wohl gestohlenen Fahrrad ist ein 33-Jähriger am ersten Weihnachtstag gegen 21.55 Uhr in der Kernstadt unterwegs gewesen. Polizisten hielten ihn dabei an, weil er offenbar Alkohol getrunken hatte. Das bestätigte sich bei der Atemkontrolle, die einen Wert von 1,73 Promille ergab. Als die Beamten den russischen Staatsbürger mit Hilfe eines Dolmetschers befragten, stellte sich heraus, dass der Fahrer das Damenrad der Marke Heidemann am Bahnhof gestohlen hatte. Er musste sich eine Blutprobe entnehmen lassen und eine Kaution hinterlegen.

Das Fahrrad hat die Polizei sichergestellt, so dass der rechtmäßige Eigentümer es sich im Kommissariat abholen kann. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll