Wunstorf

Die Polizei sucht eine junge Frau, der ein Exhibitionist am Dienstag gegen 21.30 Uhr an der Kolenfelder Straße sein Geschlechtsteil gezeigt hat. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass der Täter zunächst sein Auto in einer Seitenstraße parkte und dann auf Höhe der Hausnummer 76 seine Hose öffnete.

Die junge Frau schrie nach der Begegnung auf und lief dann in Richtung der Herzog-Wilhelm-Straße weg. Die herbeigerufene Polizei konnte den Täter stellen, es ist ein 23-jähriger Wunstorfer. Für die weiteren Ermittlungen braucht sie aber noch die Aussage der Frau. Sie soll knapp 20 Jahre alt und schlank sein und lange, dunkle Haare haben. Sie trug ein helles T-Shirt und eine lange, dunkle Hose. Sie wird gebeten, sich beim Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 zu melden.

Von Sven Sokoll