Idensen

Die Osterriehebrücke zwischen Idensen und Niengraben ist von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Oktober voll gesperrt. Die Brücke wird saniert. Aus diesem Grund müssen die Regiobus-Linien 740 und 741 eine Umleitung fahren. Die Haltestellen Idensen/Friedhof, Idensen/Auf dem Pfade, Idensen/Idensermoor und Niengraben werden nicht angefahren.

Daraus ergeben sich folgende Änderungen: In Richtung Niengraben endet die Linie 740 an der Haltestelle Idensen/Kirche. Anschließend setzt der Bus als Linie 741 zur gewohnten Abfahrtszeit an der Haltestelle Idensen/Unter den Linden ein. Linie 741 endet an der Haltestelle Idensen/Unter den Linden. Von dort aus fahren die Busse direkt zur Haltestelle Idensen/Kirche und von dort aus als Linie 740 weiter.

Von Markus Holz