Wunstorf

Die Stadtsparkasse hat nach dem Überfall ihre Hauptstelle an der Langen Straße am Dienstagmorgen wieder für den Kundenbetrieb geöffnet. Ein Unbekannter hatte am Montag gegen 11 Uhr eine Mitarbeiterin im Tresorraum überrascht und war mit Geld in einer schwarzen Tasche geflohen. Die Polizei sucht weiter Zeugen. Sie sollte am Montag ihre Ermittlungen zunächst abschließen können, deshalb blieb die Sparkasse noch geschlossen.

Die Pressestelle der Polizeidirektion konnte zu dem Fall am Morgen zunächst keine neuen Entwicklungen mitteilen, was sich im Lauf des Tages aber noch ändern kann.

Von Sven Sokoll