Kolenfeld

Ein Auto ist in der Nacht zu Montag in Kolenfeld gestohlen worden. Die Eigentümer hatten den VW Tiguan nach einem Kurzurlaub am Abend zuvor gegen 20 Uhr auf dem Einstellplatz eines Grundstücks an der Barnefeldstraße abgestellt. Am nächsten Morgen mussten sie gegen 8 Uhr feststellen, dass er in der Zwischenzeit verschwunden ist.

Der Wagen ist weiß und hat ein hannoversches Kennzeichen. Den Wert gibt die Polizei mit rund 20.000 Euro an. Hinweise, die bei der Aufklärung helfen, nimmt das Kommissariat in Wunstorf unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 entgegen.

Von Sven Sokoll