Wunstorf

Zahlreiche Besucher verlassen das Wunstorfer Wirtschaftswochenende mit einem selbst bemalten Stoffbeutel. Tasche, Farben und Glitzersteine sind am Stand E 25 der Tafel Wunstorf erhältlich. „Eine schöne Idee“, sagt Nicole Baschun, die mit ihrer Tochter Lotte (11) zu den Farben greift. „Wir können ja nicht immer nur Gemüseraten machen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Ursula Jungbluth. Mit diesem Angebot war die Tafel in den vergangenen Jahren vertreten. „Gemüseraten war auch schön“, findet der Vorsitzende Frank Löffler. Es seien jedoch schon viele am Stand gewesen, um Beutel zu bemalen.

Über ihre Arbeit informiert die Tafel Wunstorf im Internet unter www.tafel-wunstorf.de.

Von Rita Nandy