Wunstorf

Für den Verein Frauen für Frauen ist der Auftritt auf dem Wunstorfer Wirtschaftswochenende eine Premiere. Der Vorstand um Sonja Schmidt und Gaby Jellen hofft zahlreiche Besucher für eine Mitgliedschaft gewinnen zu können. Die Mitgliederzahl ist von ehemals 120 auf nur noch 35 gesunken.

Den Grund dafür sieht die Vorsitzende Sonja Schmidt in der Professionalisierung des Vereins. Viele denken, dass dieser nicht auf Mitgliedsbeiträge angewiesen sei. Dies ist allerdings keinesfalls der Fall. Für die halbe Stelle der Mitarbeiterin in der Frauenberatung übernehme Land, Region Hannover und der Stadt Wunstorf die Kosten, erläutert Schmidt. Doch für Kurse und Vorträge ist der Verein auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Auch Mitstreiterinnen werden gesucht. „Wir sieben vom Vorstand können nicht jede Veranstaltung machen“, sagt Schmidt. Eine Besucherin des WuWiWo habe Interesse signalisiert. Sorgen bereitet Schmidt auch, dass die Region Hannover an einem neuen Finanzierungskonzept für die Beratungsstellen arbeite.

Am Stand E 05 können sich Besucher über die Arbeit des Vereins Frauen für Frauen informieren. Im Internet sind sie unter www.fff-wunstorf.de vertreten.

Von Rita Nandy