Wunstorf

Bei einem Unfall ist eine 58-jährige Fußgängerin am Montag gegen 13.55 Uhr leicht verletzt worden. Sie wollte die Kolenfelder Straße überqueren und betrat dazu den Fußgängerüberweg in Höhe der Bischof-Dietrich-Straße. Ein 71-jähriger Autofahrer übersah sie zunächst, konnte dann aber noch so stark bremsen, dass bei dem Zusammenstoß keine schwereren Verletzungen entstanden sind.

Von Sven Sokoll