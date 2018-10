Großenheidorn

Einen Schaden von rund 40 000 Euro hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zu Sonnabend angerichtet. Polizeiangaben zufolge hatte der 57-Jährige auf der Bergstraße zwei parkende Autos am rechten Fahrbahnrand übersehen und war ungebremst auf sie aufgefahren . Bei der Kollision sei an allen drei Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Steinhuder einen Promillewert von 1,83. Die Beamten beschlagnahmte seinen Führerschein. Der Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Von Rita Nandy