Wunstorf Wunstorf - Es ist der Bisam, nicht der Biber Eine fünfköpfige Bisamfamilie hat es sich im Regenrückhaltebecken am Blumenauer Kirchweg gemütlich gemacht. Das muntere Treiben macht Spaziergängern Freude. Leider richten die Tiere auch Schäden an.

Am Regenrückhaltebecken am Blumenauer Kirchweg (Wohngebiet Am Bruche) hat es sich eine fünfköpfige Bisamfamilie gemütlich gemacht. Die Tiere sind sehr aktiv, darunter leidet aber der Schilfgürtel und Seerosenbestand in dem Gewässer. Quelle: Christiane Wortmann