Luthe

Eine Eisdiele auf der Asbesthalde? Vorbeifahrende Autofahrer trauten in der vergangenen Woche ihren Augen nicht. In die Gabionenwand der Halde an der Adolph-Oesterheld-Straße hatten Unbekannte einen knapp zwei Meter großen Eistüten-Aufsteller gesteckt. Die riesige Plastikeistüte war Angaben der Polizei zufolge zuvor von einer Eisdiele in Bad Nenndorf gestohlen worden. Die Diebe „entsorgten“ sie schließlich auf der Asbesthalde. Mittlerweile wurde sie wieder entfernt. nan

Von Rita Nandy