Luthe

Bei einem Löscheinsatz in der Luther Masch ist ein Feuerwehrmann am Sonntagabend verletzt worden. Dort war kurz vor 21 Uhr Heckenschnitt in Brand geraten, worauf die Feuerwehr Luthe immer mehr Helfer entsenden musste – vor allem, um mit fast allen Schläuchen das Löschwasser zu der Brandstelle zu befördern. Der verletzte Feuerwehrmann wurde im Krankenhaus versorgt und war am Montagmorgen schon wieder daheim. Insgesamt hatte die Feuerwehr 35 Freiwillige eingesetzt.

Von Sven Sokoll