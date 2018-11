Wunstorf Wunstorf - Burger und Fritten für die Lange Straße Fleischerei Ludowig hat am Mittwoch in der Fußgängerzone ein neues Frontcooking Bistro aufgemacht. Vor den Augen der Gäste wird das Essen frisch vorbereitet und serviert – Burger und Salate zum Beispiel.

In der Langen Straße Wunstorf hat Fleischerei Ludowig ein neues Frontcooking-Bistro eröffnet. TV-Koch Bernd Trum schulte die Mitarbeiter wie Julia Heins am Mittwoch in dieser besonderen Kochform. Quelle: Marleen Gaida