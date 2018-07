Frühschoppen lockt an Luther See

Wunstorf Wunstorf - Frühschoppen lockt an Luther See Der Frühschoppen auf Stilles Hof ist ein beliebter Treffpunkt für Luther. Doch aus Gäste aus den umliegenden Dörfern und Städten genießen gern einen entspannten Tag am Luther See.

Der Frühschoppen Stille am See ist ein beliebter Treffpunkt für Luther und Besucher aus der Umgebung: Yasmin Bövers (vorne links), Nico Quander, Aloys Sczepanski sowie Elke Quander (vorne rechts) und Susanne Sczepankski freuen sich über ihr schattiges Plätzchen am Luther See. Quelle: Rita Nandy