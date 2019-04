Kolenfeld

An einer Getreidehalle an der Straße Am Mittellandkanal haben Unbekannte auf einer Fläche von sechs mal zwei Meter Graffiti aufgebracht. Nach Angaben der Polizei ist die Tat zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, geschehen. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0 50 31) 9 53 01 15 an.

Von Sven Sokoll