Kolenfeld

An der Einmündung der Autobahn-Abfahrt Kolenfeld in die L 403 ist ein Mofafahrer am Karfreitag leicht verletzt worden. Der 68-Jährige kam aus Richtung Kolenfeld, als ihm der 64-jährige Fahrer eines Autos die Vorfahrt nahm. Der Wagen bog nach rechts in Richtung L 392 ab und stieß so seitlich mit dem Mofa zusammen. Dessen Fahrer zog sich Hüftverletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Außerdem hat die Polizei registriert, dass die Zahl der Wildunfälle in letzter Zeit angestiegen ist. Sie mahnt deshalb besonders dazu, sich beim Fahren an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

Von Sven Sokoll