Wunstorf

Bei Kontrollen hat die Polizei am Wochenende zwei betrunkene Fahrer gestoppt. Ein 18-Jähriger fiel den Beamten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend um 3.25 Uhr durch seine Fahrt mit dem Fahrrad in Schlangenlinien auf. Der Wunstorfer war laut Polizei auf dem Radweg zwischen Altenhagen und Wunstorf unterwegs. Zudem deuteten seine verschmutzte Kleidung und Grasbüschel am Fahrrad darauf hin, dass er bereits gestürzt war. Der Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,92 Promille. Mit 0,84 Promille lag das Ergebnis bei einem 62-jährigen Autofahrer deutlich darunter. Dennoch leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der 62-Jährige war am Sonntag um 6.45 Uhr bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. nan

Von Rita Nandy