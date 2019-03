Wunstorf

Nach dem plötzlichen Tod des Fußballspartenleiters Heinz-Gerhard Kück hat der TSV Luthe seine Mitgliederversammlung verschoben, die für Freitag, 15. März, geplant war. An dem Tag wird auch die Trauerfeier sein. Der Vorstand will einen neuen Termin rechtzeitig mitteilen.

Der CDU-Stadtverbandschef Martin Pavel und die Vorsitzende der Ratsfraktion, Christiane Schweer, haben unterdessen Kücks Verdienste in der Politik gewürdigt. „In der Partei und in der Fraktion hinterlässt Heinz-Gerhard Kück sowohl fachlich als auch menschlich eine große Lücke“, teilten sie mit. Der Schul- und Sozialpolitiker Kück war seit 2001 in der CDU aktiv und führte unter anderem den Ortsverband Luthe.

Von Sven Sokoll