Wunstorf

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonnabendabend eine Solarpanele vom Dach einer Laube in der Kolonie an der König-Ludwig-Straße entwendet. Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 29. Juni, 19 Uhr, und Sonnabend, 30. Juni, 18 Uhr. Der Wert der Beute beträgt etwa 800 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, erreicht das Wunstorfer Kommissariat unter Telefon (05031) 9530 115.

Von Rita Nandy