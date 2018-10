Wunstorf

Die Polizei Wunstorf musste am Freitag und Sonnabend, 26. und 27. Oktober, zwei Schadensfälle aufnehmen. Bei den Unfällen gab es nur geringen Sachschaden, aber in beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Unfallflucht.

Etwa 500 Euro kostet die Reparatur eines Wagens, dessen Fahrer am Sonnabend auf der Portlandstraße in Richtung Industriestraße unterwegs war. Eine Radfahrerin, die auf einem Radweg in Richtung Munzeler Straße fuhr und die Portlandstraße überqueren wollte, übersah das Auto, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Radlerin fuhr ohne zu stoppen weiter.

Bereits am Freitag büßte der Besitzer eines Fords an der Langen Straße seinen linken Außenspiegel ein. Ein Autofahrer, der in Richtung Haste unterwegs war, hatte ihm den Spiegel abgefahren und beging anschließend Fahrerflucht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300 Euro.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf unter Telefon (05031) 95300 entgegen.

Von Christiane Wortmann