Wunstorf

Zwei Radfahrer sind am Sonnabend gegen 22.40 Uhr in einen Unfall in der Innenstadt verwickelt worden und wurden beide leicht verletzt. Auf dem Geh- und Fußweg neben der Straße Am Stadtgraben fuhren beide stadtauswärts. An der Bushaltestelle Rathaus wollte der 28-jährige Verursacher den 45-Jährigen dann überholen und wich dafür auf das Areal für Fußgänger aus. Dort prallte er aber zunächst gegen eine Mauer und stieß dann mit dem anderen Radfahrer zusammen, so dass beide stürzten.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein, weil der Überholer nach ihren Ermittlungen Alkohol getrunken hatte.

Von Sven Sokoll