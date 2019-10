Die Idee vom selbstbestimmten Wohnen

Von Anfang an war den Gründern wichtig, dieses Ziel ohne Inanspruch­nahme öffentlicher Mittel verwirklichen zu können – und das kam an. Bereits Ende 1968 sind 50 Pro­zent der Appartements vermietet. Unter diesen Aspekten war die Rechts­form eines eingetragenen Vereins, mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten, die beste Wahl. In seiner Satzung hat das Eilenriedestift seine soziale Zielsetzung eindeutig festgeschrie­ben. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit un­terstreicht den sozialen Charakter der Einrichtung.

Der demografische Wandel und damit ein­hergehend die steigende Pflegebedürftigkeit der äl­teren Generation hat auch das Eilenriedestift ge­prägt. Um den Bedürfnis­sen der älteren Menschen gerecht zu werden, ist das Eilenriedestift darauf be­dacht, das Pflegeangebot stetig anzupassen und zu erweitern. So wurden 2007 die Hausgemeinschaf­ten gegründet. Sie bieten demenziell erkrankten Menschen ein liebevolles und familiäres Zuhause. Zwei Jahre später wurde die neue Tagespflege im Eilenriedestift eröffnet. Sie bietet jenen, die es be­nötigen, eine intensivere Betreuung in einer ange­nehmen und sicheren At­mosphäre. Anfang 2018 wurde der hauseigene ambulante Pflegedienst erweitert. Seitdem können auch ältere Menschen, die (noch) nicht im Ei­lenriedestift wohnen, die pflegerischen Dienstleis­tungen in Anspruch neh­men. Das Eilenriedestift reagierte damit auf den Notstand im ambulanten Pflegesektor.

Dem aktiven Leben wird im Eilenriedestift eine gro­ße Rolle beigemessen. Neben kulturellen Veran­staltungen, Hobbygrup­pen und Bewohnerfesten, die das Zusammenkom­men und gemeinsame Erleben fördern und be­reichern, können sich die Bewohner auch im haus­eigenen Schwimmbad, Wellnessbereich und Fit­nessstudio aktiv betätigen bzw. ihr gesundheitliches Wohlbefinden positiv be­einflussen.

Seit fünf Jahrzehnten bleibt das Eilenriedestift somit seiner Idee vom selbstbestimmten Woh­nen treu. Wer hier einzieht, kann sein Leben weiterhin ganz nach seinem Belie­ben gestalten.