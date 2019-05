Wir leben nicht nur im Grünen, wir denken auch GRÜN

Die Bewohnerinnen und Bewohner im Eilenriedestift schätzen die Natur in den weitläufigen

Parkanlagen und sind sich bewusst, dass sie auch im Alltag Einfluss auf ihren Zustand nehmen. „Wir dürfen die Verantwortung für den Umwelt- und Naturschutz nicht nur den jungen Menschen überlassen, auch wir wollen uns engagieren.“

Um das Bewusstsein mit dem tatsächlichen Verhalten in Einklang zu bringen, haben sich die Mitarbeitenden und Bewohner des Eilenriedestifts viel einfallen lassen. So wurde beispielsweise mit den Bewohnern eine Begehung der Häuser in den Abendstunden durchgeführt, um Energieeinsparungsmaßnahmen bei der Beleuchtung zu realisieren. Auch die Modernisierung des Schwimmbadbereiches wurde konsequent im Hinblick auf die Energieeffizienz konzipiert.

Gerne greift die Stiftsdirektorin, Susanne Hartsuiker, neue Ideen auf und versucht die Menschen im Stift für weitere Aktivitäten zu motivieren.

Im Sommer ist „Die Grüne Woche“ geplant. Mit einer Entdecker Tour auf der Müllentsorgungsdeponie in Hannover, Vorträgen und Workshops zum Thema Müllvermeidung im Alltag und weiteren interessanten Aktionen. Zahlreiche Projekte werden derzeit geprüft und geplant. Ein aktueller Nachhaltigkeitsbericht soll 2020 veröffentlicht werden.

Tag der offenen Tür: Wir laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür am 26.05. ab 15 Uhr ein, um uns kennenzulernen.

Der nächste Tag der offenen Tür wird dann erst nach der Sommerpause am 27.10. stattfinden. Natürlich stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abteilung Beratung und Marketing jederzeit für eine individuelle Beratung zur Verfügung unter den Telefonnummern 0511/5404 -1427/-1430.

Wir freuen uns auf Sie!