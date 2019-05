Beeindruckend schöne Einrichtungsideen

Sie erinnert an klassische Fensterläden, setzt in der modernen Raumgestaltung aber klare, gerade Linien: die Jalousie aus Holz. Das Reizvolle an den Holzjalousien ist die besondere Optik, die in Schwarz, Weiß oder aus ausdrucksvollen Kernhölzern den natürlichen Wohnstil unterstützt und eine warme Atmosphäre schafft. Die Leiterbänder werden farblich passend zur Inneneinrichtung gewählt. „Holzjalousien sorgen sowohl für Sicht- als auch für Sonnenschutz und werden von uns für jedes Fenster maßgeschneidert“, sagt Rainer Mucke.

Auf Maß gefertigt werden in der Wohnraum Manufaktur auch Rollos und Vorhänge, die sich heute auf Tastendruck elektronisch öffnen oder schließen lassen. Für diesen Komfort sorgen leise, drahtlose und akkubetriebene Lösungen. Gemeinsam mit seinem Team setzt Rainer Mucke seit 1992 individuelle Raumkonzepte mit viel Leidenschaft und handwerklicher Präzision um. Ob Fensterdekorationen oder Polsterungen von Möbeln – verarbeitet werden in der Werkstatt ausschließlich hochwertige Produkte.

In den Ausstellungsräumen präsentiert Rainer Mucke außergewöhnliche Einrichtungsideen. So auch passend zur Freiluftsaison wunderschöne Outdoorteppiche in vielen schönen Farben und Mustern.