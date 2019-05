Die neue Generation

Auch im Bereich der Bodenbeläge steigt das Bewusstsein für ökologische und gesunde Produkte. Doch auf Design und Funktion möchte natürlich niemand verzichten. Amorim hat reagiert und seine umweltfreundliche Bodenlinie WISE entwickelt.

„Dieser Boden sieht nicht aus wie Kork, es steckt aber jede Menge drin“, erklären die Bodenprofis von Holzland Stoellger. Denn der mehrschichtig aufgebaute Bodenbelag verbirgt einen Kern aus 100 Prozent recyceltem Kork. „Trittschall- und stoßdämmend, isolierend und weich – dieser Boden besitzt alle klassischen Korkvorteile“, betont der Profi. Neu ist die starre Korkmittellage, die die WISE-Böden stabilisiert. Auch das Angle-Angle-Klick-System ist Teil der Innovation: „Damit können wir den Boden ganz einfach auf bis zu 400 Qua-dratmetern verlegen – und das ohne Übergangsprofil“, so der Fachmann weiter.

Insbesondere die Optik profitiert, denn mit 30 realistischen Holzdekoren macht WISE herkömmlichen Designböden echte Konkurrenz. Dank schützender, PVC-freier Nutzschutzschicht ist der Boden außerdem abrieb- und wasserfest. Ideal sowohl für private als auch gewerbliche Räume. Mit modernsten Technologien hat Amorim so die exklusiven Eigenschaften des klimapositiven Korks in die nächste Generation transportiert. „Sehr intelligent“, sagt der Profi. Und auch der Blaue Engel – das Umweltzeichen der Bundesregierung – ist überzeugt. Noch Fragen? Bei Holzland Stoellger in Langenhagen gibt’s die Antworten.

Information Holzland Stoellger

Bayernstraße 18

30855 Langenhagen/Godshorn

Telefon (05 11) 74 07 20

info@holzland-stoellger.de

www.holzland-stoellger.de