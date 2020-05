Neues Leben in der Südstadt

Wohnen. Arbeiten. Südstadt. – im DREIKLANG kommt zusammen, was zusammengehört. Auf der Dreiecksfläche Am Südbahnhof hat hanova einen Neubaukomplex in Innenstadtnähe realisiert, der unterschiedlich große Wohneinheiten und attraktive Büro- und Gewerbeflächen um einen grünen Innenhof vereint.

Modern und schick: DREIKLANG heißt das attraktive Wohnquartier, mit dem hanova das Areal Am Südbahnhof weiter aufwertet. Quelle: Ulrich Reinecke Photography

Die 142 Mietwohnungen im DREIKLANG sind zwischen 50 und 140 Quadratmeter groß und haben individuelle Grundrisse. Sie verfügen über großzügige Balkone beziehungsweise im Erdgeschoss über eine eigene Terrasse und im vierten Stock über großzügige Dachterrassen. In der Tiefgarage stehen für die künftigen Mieter 140 Stellplätze und mehrere Fahrradräume sowie ein Carsharing Angebot zur Verfügung.

Die Wohnungen können ab sofort besichtigt werden. Der dreieckige Neubaukomplex an der Ecke Anna-Zammert-Straße/Am Südbahnhof besticht durch moderne Architektur, fügt sich mit der Klinker-Außenfassade harmonisch in die 1920er-Jahre-Bebauung der Nachbarschaft ein und wertet den Stadtteil damit weiter auf. Der Neubau liegt an der Peripherie der Südstadt und besticht mit einem charmanten und gutbürgerlich gewachsenen Flair. Der ehemalige Bahnhofsbereich hat sich zu einer beliebten Wohngegend entwickelt und punktet mit einer guten Infrastruktur. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar und ins Grüne gelangt man fast genauso schnell: Der beliebte Maschsee ist nur wenige Straßen entfernt und vorbei an den noblen Villen des Zooviertels ist die Eilenriede schon in Sichtweite.

